Bruno Mars será, porventura, uma figura que poucos associariam ao conflito que este fim-de-semana eclodiu entre o Hamas e Israel. O músico norte-americano foi, no entanto, um dos afetados pela investida dos radicais islâmicos no território israelita — isto porque o rebentar da guerra significou que teve de cancelar os concertos que tinha agendados na região e obrigaram à sua saída apressada de Telavive, onde se encontrava, deixando até para trás o equipamento e vários instrumentos musicais.

Mars estava a meio de uma pequena digressão pela região, que já tinha passado pela Georgia e ia ainda visitar Doha, no domingo, logo a seguir ao Grande Prémio de Fórmula 1, no Qatar. Os dois concertos em Telavive, em particular, iam fazer com que se tornasse no terceiro artista estrangeiro a dar dois concertos esgotados na capital israelita, depois de Michael Jackson, em 1993, e Madonna, em 2009.

O primeiro concerto, na quarta-feira, decorreu sem incidentes, perante um público lotado de 70 mil pessoas no Parque Yarkon. O segundo estava previsto para sábado — precisamente o dia em que o conflito eclodiu.

Mars e a sua equipa de produção partiram rapidamente num avião em direção à Grécia. Dali, devia ter apanhado um voo para Doha; no entanto, dada a pressa com que a fuga de Israel decorreu, não foi possível trazer todo o equipamento de Israel, o que forçou o cancelamento do espetáculo no Qatar.

O anúncio do cancelamento foi feito pela Bluestone Group, promotora israelita de que é dona a Live Nation Israel. De acordo com o site de música Billboard, a promotora assegurou os fãs de Mars que o valor dos bilhetes seria “reembolsado automaticamente através do cartão de crédito com que a compra foi feita”.