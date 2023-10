Eden Hazard tinha dos melhores vídeos de golos e fintas do YouTube quando estava no Lille, clube da Ligue 1 onde se estreou aos 17 anos (sim, o belga chegou a cruzar-se com Patrick Kluivert na última época da carreira do neerlandês). Em França, diziam que era o novo Messi, comparação da qual muitos foram alvo, mas que nenhum conseguiu confirmar. Apesar de tudo, Eden Hazard chegou a ter um estatuto sério que não vai ser apagado pelos últimos tempos da carreira, que agora, aos 32 anos, termina.

No ano em que o Lille voltou aos títulos, em 2010/11, Hazard já era a estrela da companhia. A temporada seguinte foi de confirmação. Os 22 golos e 17 assistências em 49 jogos levaram o Chelsea a gastar 35 milhões de euros na sua contratação. O internacional pela Bélgica não demorou a mostrar todo o potencial numa altura em que era um dos meninos bonitos do futebol mundial.

???????????? Eden Hazard announces his retirement from professional football.

"You must listen to yourself and say stop at the right time."

"After 16 years and more than 700 matches played, I have decided to end my career as a professional footballer."

"I was able to realise my dream,… pic.twitter.com/ko5ZIOsaIo

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 10, 2023