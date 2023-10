A plataforma Casa para Viver enalteceu esta terça-feira a abertura do Governo para continuar a dialogar sobre a crise habitacional, sublinhando a importância de o executivo reconhecer que as políticas atuais “não estão a funcionar”.

No final de uma reunião com a ministra da Habitação, Rita Silva, do movimento Vida Justa e uma das porta-vozes da plataforma Casa para Viver, disse à Lusa que registou da parte de Marina Gonçalves “abertura para discussões futuras”.

Tivemos esta primeira reunião e vamos voltar para discutir mais vezes e isso é bom”, afirmou Rita Silva, salientando que “é muito importante que o Governo dialogue com os movimentos na rua, com os milhares de pessoas que estão na rua a dizer que as medidas não estão a resolver o problema da habitação”.

Na reunião desta terça-feira, no Ministério da Habitação, em Lisboa, estiveram presentes representantes de vários movimentos da plataforma Casa para Viver, como o Vida Justa, o Habita, Stop despejos, Chão de Lutas e Porta a Porta, acompanhados de “várias famílias já despejadas ou em vias de serem despejadas”.

Os despejos, uma das principais preocupações e prioridades da plataforma, foram discutidos no encontro, com a exigência da sua suspensão, como aconteceu durante a pandemia de Covid-19, mas a proposta não foi acolhida pela governante.

A ministra disse que não se revê na proposta e não vai suspender. Insistimos e fizemos várias recomendações ao nível da própria lei e do Código Civil”, disse Rita Silva.

Na reunião, acrescentou, a plataforma insistiu que “a resposta pública pensada não está a funcionar”.

Perante os preços de mercado absurdos e a falta de respostas do Estado, regista-se este enorme aumento dos despejos e a oposição da renovação dos contratos, que são despejos invisíveis, o que faz com que muitas pessoas não tenham solução”, adiantou.

Rita Silva afirmou ainda que a ministra disse que iria estudar as propostas, que abrangem matérias como a regulação das rendas ou o alojamento local excessivo.

Há uma política muito concreta deste Governo que ajuda a especulação imobiliária e tem de acabar”, referiu.

A reunião com a ministra da Habitação foi pedida pela plataforma Casa para Viver, que organizou a manifestação de 30 de setembro em 24 cidades do país, tal como o protesto de 01 de abril, e agrega mais de uma centena de associações e coletivos.

No manifesto que está na base da criação da plataforma Casa para Viver constam medidas como a “regulação eficaz do mercado”, através da descida das rendas, a renovação automática dos atuais contratos de arrendamento e a fixação do valor das prestações dos créditos para primeira habitação.

Simultaneamente, o movimento reclama a “revisão imediata das licenças para especulação turística” e o “fim real” dos vistos ‘gold’, do estatuto de residente não habitual, dos incentivos para nómadas digitais e das isenções fiscais para o imobiliário de luxo e para empresas e fundos de investimento.