Um homem morreu esta segunda-feira na sequência do capotamento de um trator agrícola em Santo Tirso, no distrito do Porto, adiantaram à Lusa fontes das forças de segurança.

O alerta para o acidente foi dado pelas 19h30, para o capotamento de um trator agrícola em Vilarinho, no concelho de Santo Tirso, referiu fonte do Comando Sub-regional da Área Metropolitana do Porto.

A mesma fonte indicou que no local estiveram elementos dos bombeiros da Vila das Aves, a ambulância Suporte Imediato de Vida (SIV) de Santo Tirso e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Guimarães.

Fonte policial disse à Lusa que a vítima mortal é um homem.

A GNR esteve no local e investiga as causas do acidente.