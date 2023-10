A Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML) lançou esta terça-feira o projeto Navegante Empresas, que pretende estimular a responsabilidade ambiental empresarial e incentivá-las a pagar o passe dos trabalhadores, de forma a promoverem o uso dos transportes públicos.

Em declarações à Lusa, Rui Lopo, administrador da TML, explicou que o Navegante Empresas pretende trazer o segmento empresarial para o desígnio da “mobilidade sustentável”, para a redução de gases de efeitos de estufa e para a progressiva descarbonização da atividade económica.

O objetivo é assim “trazer as empresas para a transferência modal, para que mais gente utilize os transportes públicos, cativando-as para que possam pagar, subsidiar o passe dos seus trabalhadores e dos familiares dos trabalhadores“, disse.

Segundo Rui Lopo, o processo é simples, já que é tudo tratado através de um portal que permite que “todos os trabalhadores de uma organização possam ser geridos de forma integrada, apenas gerindo a conta dessa empresa”.

Desta forma, de acordo com o responsável, é faturado um serviço a 30 dias em vez de os passes serem pré-pagos por cada um dos trabalhadores, “como normalmente acontece”, e que posteriormente apresentam o comprovativo da despesa.

Com o Navegante Empresas, será a entidade patronal, com uma fatura única, a fazer o pagamento, reforçou.

Rui Lopo explicou ainda que, através deste projeto, as empresas podem “ser majoradas, tal como previsto em Orçamento do Estado, em 150% dos seus lucros tributáveis“, simplificando toda a atividade empresarial, que atualmente tem de reembolsar um a um os seus trabalhadores que apresentem o comprovativo de compra do passe.

Estamos em crer que vai ser bem conseguido. As empresas estão claramente nesse registo de responsabilidade ambiental e social”, salientou o responsável.

O novo passe Navegante Empresas foi apresentado no Portugal Smart Cities Summit 2023.

A TML é responsável pela gestão do sistema de bilhética metropolitano Navegante e garante a intermodalidade e a interoperabilidade do sistema de transportes rodoviário que abrange os 18 municípios da Área Metropolitana de Lisboa.