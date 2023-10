Pedro Nuno Santos, potencial sucessor de António Costa no PS, e Luís Montenegro, líder da oposição, podem vir a enfrentar-se nas legislativas de 2026 — se a vida lhes correr como esperam. Os dois tiveram uma batalha indireta na segunda-feira à noite: o socialista estreou o seu espaço de comentário na SIC Notícias e o social-democrata deu uma entrevista na TVI seguida de um modelo town hall na CNN Portugal, onde respondeu a perguntas de eleitores. Na guerra de audiências, Montenegro bateu claramente Pedro Nuno Santos quando se enfrentaram diretamente no cabo.

De acordo com dados da CAEM/GfK, na parte da emissão que passou para a CNN Portugal, Luís Montenegro teve uma média de 154 mil espetadores, enquanto Pedro Nuno Santos, na SIC Notícias, não passou de uma média de 87 mil espectadores. O mesmo medidor de audiências mostra ainda que, em nenhum minuto em que estiveram em confronto direto, o socialista esteve à frente.

Os mesmos dados mostram que, na primeira parte da entrevista, na TVI, Luís Montenegro chegou aos 700 mil espectadores, número que não pode ser comparado com Pedro Nuno Santos por duas razões: não foi a uma hora coincidente com o espaço do socialista e foi na televisão generalista (que tem, necessariamente, mais alcance que o cabo).

O líder do PSD pode ter beneficiado ainda de quem transitou da generalista para o cabo. Além disso, os modelos são diferentes: um deu uma entrevista, outro estreou um espaço de opinião semanal.