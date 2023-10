A verba prevista para a Justiça na proposta do Orçamento do Estado (OE) para 2024 (1.962 milhões de euros) aumenta quase 17% em relação à execução estimada para este ano. Segundo o documento, entregue esta terça-feira no Parlamento pelo Governo, 50,1% da receita consolidada vêm de receitas próprias, “sendo o restante financiamento proveniente de receitas de impostos […] (41,3%) e de fundos europeus (8,6%)”.

O relatório dá conta de que, entre a receita do Programa Orçamental da Justiça, “destacam-se as taxas, multas e outras penalidades (900 milhões de euros), com especial relevo para a cobrança dos vários emolumentos no âmbito dos registos e notariado, a cargo do Instituto dos Registos e Notariado (IRN), com 465,9 milhões de euros e para a cobrança das taxas de justiça e receita emolumentar cobrados pelo Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, IP (IGFEJ), com 398,7 milhões de euros”.

