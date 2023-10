Ainda não tinha terminado a conferência de imprensa em que Fernando Medina apresentou o Orçamento do Estado para 2024 e os partidos já reagiam ao documento. E apesar de terem passado a tarde a denunciar as “mentiras” e “ilusões” criadas pelo Governo, o PS esteve atento a essas reações, anotou-as, e no final transmitiu a sua conclusão: com poucas críticas concretas, os partidos da oposição até já podem preparar-se para votar a favor.

Era uma conclusão em tom irónico, mas espelha o efeito surpresa que o PS espera ter provocado, mesmo na oposição, com medidas como a redução do IRS num montante que vai além do que o PSD prometia. Mesmo assim, isso não significou que os partidos ficassem satisfeitos, a começar pelo próprio PSD, que “saudou” o PS por ter optado pela redução do IRS — recordando que, quando os sociais democratas fizeram a sua proposta, os socialistas consideraram-na irresponsável — mas garantiu que, contas feitas, os portugueses acabarão por pagar mais impostos em 2024.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.