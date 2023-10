Praticamente todos os dias temos notícias de que há mais serviços de urgência condicionados porque há mais médicos a indicar que não fazem mais horas extraordinárias. No Norte, onde o movimento começou, há já muitos hospitais com a atividade condicionada. Em Lisboa, a situação ameaça agravar-se nas próximas semanas. Este sábado, o diretor executivo do SNS esteve reunido com dirigentes hospitalares, anunciou soluções consistentes mas que afinal não seriam mais do que instruções para que todos coordenassem a sua atividade. Entretanto, há quem deposite muita expectativa nas reuniões entre os sindicatos médicos e o Governo, e também quem ache que a chave do problema está nos cofres do Ministério das Finanças. É este o ponto de partida para mais um Contra-Corrente em que queremos discutir a situação do SNS, em que queremos saber se os problemas do nosso sistema de saúde são, ou não são, problemas de dinheiro. Afinal, quem manda é Fernando Medina ou Manuel Pizarro?

