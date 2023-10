O Presidente da República da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, vai realizar uma visita de Estado a Portugal entre 23 e 25 de outubro, anunciou esta terça-feira o chefe de Estado.

O programa ainda é provisório, mas o chefe de Estado guineense indicou à Lusa que viaja a convite do Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, com que vai encontrar-se, assim como irá “à Assembleia (da República)” e terá contactos com o Governo português.

Para Sissoco Embalo, esta sua visita de Estado a Lisboa “é um bom sinal”, já que “demonstra, de facto a aproximação entre Portugal e a Guiné-Bissau”.

“Desde que eu estou na presidência, a nossa relação com Portugal nunca baixou”, declarou, à margem de uma reunião com as chefias militares no Palácio Presidencial, em Bissau.

Sissoco Embaló recordou que, no próximo mês, estarão na capital guineense o Presidente e o primeiro-ministro portugueses, Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, respetivamente, como convidados para as comemorações oficiais dos 50 anos da independência da Guiné-Bissau, marcadas para 16 de novembro.