O programa Código 10, da rede televisiva espanhola Telecinco, transmitiu as declarações de Jenni Hermoso à procuradora-adjunta do Tribunal Nacional de Espanha, Marta Durántez, quando formalizou a sua queixa contra Luis Rubiales. Na declaração, que remonta ao passado dia 5 de setembro, a jogadora insiste que em nenhum momento consentiu o beijo do antigo presidente da RFEF.

“A primeira coisa que lhe disse quando o abracei foi ‘que confusão que fizemos’. Ele salta para cima de mim, eu mantenho-me firme para nos segurar. Quando desce, diz-me que ‘ganhámos este Mundial graças a mim’. A seguir, só me lembro das mãos dele na minha cabeça e não me lembro de ouvir mais nada”, declarou a internacional espanhola perante a procuradora. “A única coisa que me lembro de lhe dizer é ‘que confusão fizemos’. Ele diz-me que ganhámos o Campeonato do Mundo graças a mim e não me lembro de mais nada, as mãos dele na minha cabeça e ele beija-me“, revelou, citada no jornal espanhol El País.

“Em nenhum momento foi consensual. Senti-me desrespeitada, não fui respeitada como jogadora nem como pessoa. Estava a viver uma coisa histórica e pensei que uma coisa destas ia ter consequências. Não fiz nada para me encontrar naquela situação”, declarou.

“Não o esperava, não o esperava naquele palco… Era uma cerimónia de entrega de medalhas do Campeonato do Mundo. Muita emoção, muita alegria, mas eu não procurei aquele momento e não fiz nada para que ele acontecesse”, lamentou, deixando claro que depois daquele momento ficou em estado de choque.

“Naquele momento fiquei em choque. Era um acontecimento histórico, tinha-nos custado a vida, em momento algum poderia esperar que algo assim acontecesse. Abracei a rainha, a sua filha… Rubiales era uma pessoa de confiança, não pensei que fizesse uma coisa destas. Não tive tempo para reagir, desci imediatamente do palco e a primeira coisa que fiz foi contar às minhas duas companheiras de equipa, Alexia Putellas e Irene Paredes. ‘Ei, o Rubiales deu-me um beijo na boca’. A Alexia disse ‘de que é que estás a falar?’ e eu disse ‘sim, sim, com muita força'”, contou ainda.

A jogadora explicou ainda como foi depois abordada pela diretora de futebol da RFEF, Ana Álvarez, e pela assessora de imprensa Patricia Pérez. Esta última entregou-lhe um comunicado, previamente redigido, e para o qual precisava da aprovação da atleta.

“Ela mostra-me uma declaração escrita, sobre a qual eu não disse uma palavra. E eu disse: ‘Mas porque é que eu tenho de fazer isto?’ ‘Temos de fazer alguma coisa, temos de parar com isto’, respondeu e eu disse: ‘Bem, faz o que quiseres. Mas eu não disse nem escrevi uma palavra desse comunicado’. Mais uma vez, eu estava a sentir que estava a ser obrigada a fazer alguma coisa”, diz Hermoso.

Por sua vez, Patricia Pérez admitiu depois, perante a Audiência Nacional, ter sido pressionada pela RFEF para dizer que o beijo foi consentido.

O comunicado foi enviado pela RFEF a todos os meios de comunicação social para defender que não houve qualquer conflito entre Jenni e Rubiales, que o beijo foi mútuo e que foi um ato de afeto num momento de euforia. A futebolista nega e afirma ter continuado a ser pressionada, assim como a sua família.