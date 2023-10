O Teatro das Beiras estreia, no dia 18, na Covilhã, “Maria de Medeia”, peça encenada por Luísa Pinto, que pretende ser um “grito de alerta” para a violência de género.

A 115.ª produção da companhia covilhanense, no distrito de Castelo Branco, fica em cena, no auditório do Teatro das Beiras, entre 18 e 22 de outubro.

Escrito por Luísa Pinto e por Joaquim Gama, a partir de Eurípedes, a coautora explicou esta terça-feira, após o ensaio de apresentação, que a intenção foi o texto poder ter uma perspetiva masculina e uma feminina sobre o tema.

Segundo Luísa Pinto, “o teatro não deve ser inócuo” e a peça deve provocar uma “reflexão sobre a violência de género a partir do mito de Medeia”, mas convocando para o texto o clássico de Eurípedes e referências contemporâneas, do teatro, cinema, da música ou das notícias.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A encenadora sublinhou a quantidade de notícias que vão surgindo sobre filicídios, e outros crimes de violência doméstica, e considera importante “transformar mentalidades”.

É muito inquietante. Pessoas que vivem em relações abusivas e que não conseguem sair delas, as relações de poder estão cá, a discriminação, a marginalização, mas, acima de tudo, a luta e o poder das mulheres e a conquista por esses direitos iguais que se desejam e que, apesar de estar melhor, ainda precisamos percorrer um longo caminho”, frisou Luísa Pinto.

Para a autora é importante “que o público presente no espetáculo possa ir para casa refletir um pouco sobre estas questões” e não se olhe apenas para “a consequência”, o crime consumado, mas para o que o antecede e para a forma como a sociedade e os tribunais lidam com estes casos.

“Maria de Medeia” fala sobre um casal de atores que decide revisitar o mito da tragédia clássica de Eurípides e, durante o processo criativo, veem as suas vidas pessoais espelharem os conflitos da peça que estavam a ensaiar.

A produção do Teatro das Beiras é interpretada por Sílvia Morais e por Bernardo Sarmento e conta com música original de Cristina Bacelar.

O espetáculo, para maiores de 16 anos, tem sessões agendadas para as 21h30, com exceção de dia 22, em que se realiza às 16h00.