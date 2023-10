Siga aqui o nosso liveblog de guerra sobre a guerra entre Israel e o Hamas

O Presidente norte-americano, Joe Biden, disse, esta terça-feira, que “o terrorismo não tem desculpa” e comprometeu-se a dar a Israel todo o apoio necessário, nomeadamente para salvar reféns detidos pelo Hamas, incluindo cidadãos norte-americanos.

“Temos de ser claros: nós apoiamos Israel”, disse Biden, prometendo que o seu país dará a Israel todo o apoio necessário para responder ao ataque perpetrado no sábado pelo Hamas e que causou uma escalada de violência, com milhares de mortes em ambos os lados.

Num discurso a partir da Casa Branca, Biden disse que entre os que foram mortos nos recentes ataques do grupo terrorista Hamas estão bebés e que há registo de mulheres “violadas, agredidas e exibidas como troféus”.

O Presidente democrata afirmou que o Hamas não defende os direitos do povo palestiniano, mas utiliza-o sim como “escudos humanos”. “A brutalidade da sede de sangue do Hamas traz à mente os piores ataques do ISIS (grupo terrorista Estado Islâmico). Isto é terrorismo”, frisou.

Declarações que tiveram uma resposta pronta do grupo islâmico palestiniano. Numa mensagem publicada no seu site, citada pelo Times of Israel, o Hamas acusou Biden de ter um discurso “inflamatório”. “Estes comentários são uma tentativa de “encobrir os crimes e o terror do governo sionista” de Israel, escreveram.

“Vamos garantir que Israel não fique sem recursos críticos”

O líder norte-americano considerou ainda o Hamas “puro mal” pelo brutal ataque que ceifou a vida a centenas de civis, incluindo pelo menos 14 cidadãos norte-americanos.

A Casa Branca tinha confirmado a morte de 11 cidadãos norte-americanos na sequência do ataque, mas Biden elevou esse número para 14. “Sabemos agora que há cidadãos americanos entre os raptados pelo Hamas. Dei instruções à minha equipa para partilharem informações de inteligência e a disponibilizar às autoridades israelitas especialistas de todo o Governo dos Estados Unidos para ajudar na recuperação e resgate de reféns”, anunciou Biden num duro discurso na Casa Branca, ao lado da sua vice-presidente, Kamala Harris, e do secretário de Estado, Antony Blinken.

“Como Presidente, não tenho maior prioridade do que a segurança dos americanos mantidos como reféns em todo o mundo”, acrescentou. Biden disse também que estava pronto para mobilizar “recursos adicionais” para apoiar Israel.

O chefe de Estado diz que apelará ao Congresso para tomar “ações urgentes” para ajudar os interesses de segurança de aliados e parceiros. “Vamos pedir ao Congresso que tome medidas urgentes para financiar os requisitos de segurança nacional dos nossos parceiros críticos. Não se trata de partidos ou política. Tem a ver com a segurança do nosso mundo, a segurança dos Estados Unidos”, salientou. “Vamos garantir que Israel não fique sem estes recursos críticos para defender as suas cidades e os seus cidadãos”, acrescentou.

O líder norte-americano alertou outros Governos para não entrarem no conflito na esperança de tirar vantagem da situação: “Eu tenho uma palavra: não”, disse.

Biden falou sobre as ações que o seu país e outros aliados tomaram para apoiar Israel após o ataque e expressou o seu horror em relação aos relatos “repugnantes” de tortura infligida por militantes a civis inocentes. “Os nossos corações podem estar partidos, mas nossa determinação é clara”, disse Biden, reiterando o seu apoio ao Governo de Netanyahu.