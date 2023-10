Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra Israel-Hamas

O comissário europeu para o Mercado Interno, Thierry Breton, anunciou esta quarta-feira ter aberto uma conta na rede social Bluesky, após a divulgação na rival X (ex-Twitter) de “informações falsas” sobre o conflito em Israel.

Numa mensagem publicada na X — que é propriedade do multimilionário Elon Musk —, Breton escreveu que “mesmo que a relva não seja (sempre) mais verde do outro lado, o céu é por vezes… mais azul. Vamos manter-nos em contacto!”, numa mensagem acompanhada por uma imagem do seu perfil no Bluesky (céu azul, em português).

Na terça-feira à noite, o comissário francês tinha já ameaçado a rede social X com sanções, por divulgação de informações falsas e imagens violentas do conflito entre Israel e o Hamas.

Following the terrorist attacks by Hamas against ????????, we have indications of X/Twitter being used to disseminate illegal content & disinformation in the EU.

Urgent letter to @elonmusk on #DSA obligations ⤵️ pic.twitter.com/avMm1LHq54

— Thierry Breton (@ThierryBreton) October 10, 2023