Um homem de 30 anos foi detido, em Vila Nova de Famalicão, no distrito de Braga, por suspeita de coautoria de crimes de roubo, um deles com recurso a arma de fogo, ocorridos em Paredes, no Porto, foi esta quarta-feira anunciado.

Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) refere que o detido, de 30 anos, é suspeito de no dia 3 de agosto ter, juntamente com outro suspeito, pedido boleia aos ofendidos, depois de ambos terem conhecido os ofendidos numa zona de bares e discotecas na cidade do Porto, e de, durante o percurso, os terem assaltado com recurso a uma arma de fogo.

Quando se preparavam para ir embora, os suspeitos pediram-lhe boleia, encaminhando os ofendidos para uma zona arborizada, numa estrada de terra batida, na localidade de Cristelo — Paredes [no distrito do Porto], onde, após imobilizarem a viatura, e mediante ameaças com uma arma de fogo, roubaram os bens e dinheiro que estes possuíam, fugindo em seguida do local”, explica a PJ.

O detido, com antecedentes criminais por roubo, furto, tráfico de estupefacientes e ofensa à integridade física, vai ser presente às autoridades competentes para interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.