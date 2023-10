Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra entre Israel e o Hamas.

Um português, de 21 anos, foi detido na terça-feira juntamente com um espanhol, de 26 anos, suspeitos de insultarem a comunidade judaica em Gibraltar, disse a polícia deste território britânico na costa sul de Espanha.

A Royal Gibraltar Police adiantou, numa nota divulgada na rede social Facebook, que os dois homens foram detidos por suspeita de “assédio intencional com agravamento racial, alarme e desordem após um incidente no centro da cidade”.

Two Arrests for Racial Abuse

Two men have been arrested on suspicion of Racially Aggravated Intentional Harassment, Alarm & Distress after allegedly shouting abuse at members of the Jewish community this morning.

