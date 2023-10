O presidente do PSD assumiu terça-feira que as eleições europeias de junho de 2024 serão uma “bela oportunidade” para os portugueses mostrarem um “cartão amarelo” ao Governo pela “frustração, empobrecimento, fala de resultados e desilusão”.

“Eu creio que será uma bela oportunidade que os portugueses terão para mostrar um cartão amarelo ao Governo, um cartão amarelo pela frustração, pela deceção, pela desilusão, pela falta de resultados, pelo empobrecimento, por nos estar a conduzir para a cauda da Europa que é, infelizmente, onde nós nos estamos a colocar”, afirmou Luís Montenegro na intervenção de abertura do Conselho Nacional do PSD, na Maia, distrito do Porto.

Segundo o social-democrata, para esse “cartão amarelo” ser efetivo é necessário que o apoio popular do Governo diminua e o apoio popular do principal partido da oposição aumente. “O país só entenderá e o Governo só entenderá a mensagem dos eleitores se os eleitores disserem, simultaneamente, que este Governo está a fazer mal e há uma força política capaz de fazer melhor”, acrescentou.

Apesar de assumir que as eleições europeias não serão fáceis, Montenegro garantiu que o PSD vai disputa-las para ganhar. “Também não é fácil recuperar o atraso que levamos, são 12 pontos percentuais. Nas últimas eleições ficámos com 21% face a 33% do PS e são eleições que não ganhamos desde 2009”, ressalvou.

Além disto, o líder do PSD recordou que o dia das eleições europeias — 09 de junho — é um dia difícil o que complica dado estas eleições serem já, por norma, pouco participadas. “E serão as primeiras eleições em que o PSD estará a disputar o eleitorado à direita do PS com uma fragmentação partidária diferente daquela que estávamos habituados”, vincou.

As eleições europeias estão marcadas para 9 de junho de 2024 e o mandato de Luís Montenegro terminará em julho, com as eleições internas a realizaram-se, provavelmente, após o verão do próximo ano.

Luís Montenegro reafirmou que, independentemente dos resultados das próximas eleições, irá recandidatar-se à liderança do partido. “Após as eleições europeias irei recandidatar-me a presidente do PSD para levar o PSD à liderança do Governo de Portugal”, sublinhou.

E concluiu: “Eu não fui candidato a gerir o processo das eleições europeias. Eu fui presidente do PSD para ser primeiro-ministro de Portugal”.