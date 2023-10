"Não acredito que isto me está a acontecer." Israelita descobre que mulher e filhas foram raptadas pelo Hamas através das redes sociais

Siga aqui o nosso liveblog sobre o conflito entre o grupo Hamas e Israel

“Um pesadelo.” Desde que o grupo Hamas lançou um ataque sobre Israel, no passado sábado, que os israelitas têm poucas palavras para descrever aquele que já é considerado o maior ataque movido por forças pró-palestinianas de sempre. Mas esta parece conseguir englobar na perfeição os últimos dias dos cidadãos que residem junto à faixa de Gaza. E foi dita por um pai, que descobriu que a mulher e as filhas tinham sido raptadas através de um vídeo nas redes sociais.

“Reconheci-as imediatamente. Vi o vídeo duas vezes. Na segunda, já não conseguia ver mais. Fui-me abaixo. Não sabia o que fazer”, revelou Yoni Asher à ABC News, sem que tivesse sido revelado onde Asher se encontrava.

O israelita chegou a conseguir falar com a sua mulher, Doron Asher Katz, que lhe sussurrou, por telefone, que havia “terroristas em casa”. Apesar disso, tentou tranquilizá-lo, dizendo que estava com as duas filhas — Raz, de cinco anos, e Aviv, de três — e com a mãe, Efrat Katz, de 67, num “quarto seguro” em casa da mãe, junto à fronteira de Gaza.

A mulher ainda teve tempo de dizer que o marido da sua mãe, Gadi Moses, tinha saído para discutir com os terroristas. “Eles foram embora e levaram-no com eles”, foram as últimas palavras de Doron até a chamada cair.

Yoni não largou logo o telemóvel. Em vez disso, ficou na esperança de que, a qualquer momento, ele tocasse novamente, para que a mulher reafirmasse que estava segura. Mas isso não aconteceu.

Sem saber para onde ir, sem saber como agir, o israelita decidiu fazer o que muitas outras famílias têm feito, desde que o conflito, que já matou 2 mil pessoas em ambos os territórios, começou: ir às redes sociais.

Yoni passou por dezenas de vídeos de pessoas a serem raptadas pelo Hamas. Até que reconheceu a sua mulher, e mais tarde as suas filhas e sogra, a serem levadas para o mesmo destino dos outros 150 reféns do grupo terrorista.

My god. I’m shaking. And this man is keeping it together, pleading gently for help on @CNN.

This is the video of Yoni Asher’s wife, mother-in-law, and his 2 children—toddlers—being abducted by Hamas. He said she called, said terrorists were in their home????pic.twitter.com/jhDTolf1d0

— ????????Paula Chertok???? (@PaulaChertok) October 8, 2023