Este ano, os títulos maiores do dia da apresentação do Orçamento de Estado de 2024 foram para o anúncio de que haveria uma descida nas tabelas do IRS. Na conferência de imprensa, Fernando Medina mostrou mesmo uns exemplos de contas para provar que os portugueses vão pagar menos impostos, mas quem olhou com atenção para as tabelas do Orçamento, desconfia que as coisas não serão bem assim. É isso que queremos discutir hoje no Contra-Corrente: como é que é possível falar em descida do IRS se o mais provável é que a receita total aumente em 2024?

