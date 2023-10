Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra Israel-Hamas

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, garantiu esta quarta-feira que a assistência financeira da União Europeia (UE) à Palestina vai ser “cuidadosamente revista”, de forma a garantir que não há desvio de verbas para organizações terroristas.

“O nosso apoio humanitário ao povo palestiniano não está em causa, no entanto, é importante que revejamos cuidadosamente a nossa assistência financeira à Palestina”, referiu a chefe do executivo comunitário numa intervenção em Bruxelas.

Von der Leyen assegurou que “o financiamento da UE nunca foi e nunca será concedido ao Hamas ou a qualquer entidade terrorista”, razão pela qual a carteira dos financiamentos será toda revista “à luz da evolução da situação no terreno”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A UE, sublinhou também, terá de acompanhar de perto a postura do Irão, “dado o seu apoio de longa data ao Hamas”, uma vez que a situação de guerra criada pelo ato de terrorismo “terá um enorme impacto na região“, sendo ainda preciso monitorizar o evoluir da aproximação de Israel aos seus vizinhos árabes.

Na mesma intervenção, por ocasião da observação de um minuto de silêncio pelas vítimas do ataque do Hamas, esta quarta-feira em Bruxelas perante o Colégio de Comissários e no qual esteve presente o embaixador israelita, Haim Regev, Ursula von der Leyen reiterou que “a Europa está com Israel”, que classificou como um país amigo e parceiro.

O grupo islâmico palestiniano Hamas lançou no sábado um ataque surpresa contra o território israelita, sob o nome de operação “Tempestade al-Aqsa”, com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados por terra, mar e ar.

Em resposta ao ataque surpresa, Israel bombardeou a partir do ar várias instalações do Hamas na Faixa de Gaza, numa operação que batizou como “Espadas de Ferro”.

O balanço da guerra entre Israel e o movimento islamita Hamas subiu para mais de 1.200 mortos do lado israelita e 950 em Gaza, segundo dados atualizados nesta quarta-feira pelas duas partes. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, declarou que Israel está “em guerra” com o Hamas, que controla a Faixa de Gaza desde 2007.