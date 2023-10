De acordo com a EV Volumes, as vendas de veículos equipados com baterias recarregáveis, os 100% eléctricos (BEV) e os híbridos plug-in (PHEV) atingiram em Agosto o maior share de sempre, ao chamar a si 30% do mercado. Isto equivaleu a comercializar 270.356 unidades, o que representa um incremento de 68% face ao período homólogo do ano transacto.

O maior crescimento foi protagonizado pelos BEV, que registaram cerca de 198 mil unidades, contra 72 mil dos PHEV, confirmando a predominância dos eléctricos sobre os híbridos plug-in, uma vez que os primeiros viram as vendas aumentar 106%, o que lhes garantiu 22% de percentagem no mercado, com os restantes 8% a pertencerem aos PHEV. Significa isto que mais de um em cada cinco veículos, transaccionados em Agosto no mercado europeu, não possuía qualquer tipo de motor a combustão. Se considerarmos o total nos primeiros oito meses do ano, então os BEV venderam 1,28 milhões de veículos, o que corresponde a 15% do mercado, com os PHEV a ficarem-se pelos 640 mil (e 8% de share), para um total de 1.945.828 unidades, que correspondem a 23% do mercado.

Entre as marcas, a Tesla liderou as vendas, com 12,3% do segmento (BEV+PHEV), à frente da VW (8,7%), BMW (8,1%), Mercedes (7,4%), Volvo (5,7%) e Audi (5,3%). Se “arrumarmos” as vendas por grupos industriais, então é a Volkswagen AG que reina com 20,4%, à frente da Stellantis (14%), Tesla (12,3%), BMW Group (9,7%), Hyundai Kia (8,5%), Mercedes Group (8,3%) e a Volvo Geely (8,1%).

Nas vendas de Agosto, a Tesla conquistou as duas primeiras posições do ranking e de forma confortável, com o Model Y a ser o líder, com 21.824 unidades, seguido do Model 3 (11.988) e do VW ID.4 (8439). A seguir surgem o VW ID.3 (6878), MG 4 (6733), Dacia Spring (5973), Fiat 500e (5847), Audi Q4 e-tron (5442) e Cupra Born (5205).

Se considerarmos os volumes de vendas de Janeiro a Agosto, os dois eléctricos da Tesla continuam na liderança, mas com mais vantagem do Model Y, que no trimestre viu algumas das fábricas que o produzem não trabalharem em pleno. Com 171.914 unidades vendidas, o Y usufrui de uma folga generosa em relação ao 2.º classificado, o Model 3 (60.902), que por sua vez bateu o VW ID.4 (58.853) e o Volvo XC40 (33.034, dos quais 19.296 foram PHEV). A seguir surgem o VW ID.3 (46.589), Skoda Enyaq iV (45.562), MG 4 (44.507), Fiat 500e (43.267), Audi Q4 e-tron (42.267) e Dacia Spring (38.923).