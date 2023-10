O presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos (PS), foi eleito esta quinta-feira, por unanimidade, presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Médio Tejo, em Tomar, assumindo a liderança desta associação de 11 municípios.

De acordo com uma nota da CIM do Médio Tejo, com sede em Tomar, realizou-se a eleição do presidente, Manuel Jorge Valamatos, e dos dois vice-presidentes, Bruno Gomes (PS), presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere, e Vasco Estrela (PSD), presidente da Câmara de Mação.

A eleição decorreu através da apresentação de uma lista única, que foi votada, por unanimidade, por “11 presidentes dos municípios do Médio Tejo”.

O novo presidente da CIM do Médio Tejo, citado na nota, reconheceu e agradeceu “o extraordinário trabalho realizado pela presidente Anabela Freitas, que ao longo dos últimos quatro anos nos liderou com notável competência e dedicação”.

A socialista Anabela Freitas renunciou em setembro à presidência da Câmara de Tomar para assumir funções na Entidade Turismo do Centro de Portugal.

É com grande sentido de responsabilidade que assumo hoje a presidência da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, numa lista pluripartidária composta também pelos senhores presidentes das câmaras de Mação e de Ferreira do Zêzere, aos quais agradeço a disponibilidade e compromisso”, referiu Manuel Jorge Valamatos.

O novo presidente agradeceu “a confiança” em si depositada e considerou que “a votação reflete de forma inequívoca o espírito de união que existe nesta Comunidade Intermunicipal”.

Hoje, e cada vez mais, a CIM Médio Tejo desempenha um papel fundamental na vida de toda esta região, desenvolvendo projetos e abraçando áreas de intervenção relevantes para a promoção e competitividade do nosso território”, afirmou Valamatos.

O responsável evidenciou a área da Saúde no Médio Tejo, dando conta da grande preocupação dos autarcas com as dificuldades que se registam ao nível da prestação de cuidados primários, avançando que a CIM está a providenciar uma audiência junto do ministro da Saúde.

O dirigente disse querer continuar a trabalhar por “uma Comunidade Intermunicipal ativa, competitiva, cooperante e solidária, onde as pessoas e a região são a prioridade”.

Queremos que a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo continue a ter uma voz no contexto nacional (…) preparada para enfrentar os desafios do futuro, capazes de promover o desenvolvimento equilibrado e sustentável do nosso território”, concluiu.

Manuel Jorge Valamatos, de 58 anos, natural do Tramagal, concelho de Abrantes, é licenciado em Educação Física, e preside à Câmara de Abrantes desde fevereiro de 2019, tendo sido vice-presidente da CIM Médio Tejo nos últimos cinco anos.

Com uma área geográfica de 2.715 quilómetros quadrados, a CIM Médio Tejo integra os concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sardoal, Tomar, Torres Novas, e Vila Nova da Barquinha (todos do distrito de Santarém), com um total de 227.990 habitantes (censos 2011).