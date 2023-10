O ministro da Administração Interna remeteu esta quinta-feira para a discussão do Orçamento do Estado no parlamento o aumento do financiamento às corporações de bombeiros no próximo ano.

A proposta do Orçamento do Estado para 2024, que o Governo entregou na terça-feira na Assembleia da República, refere que as corporações de bombeiros voluntários vão ter um financiamento de cerca de 32,6 milhões de euros, mais 900 mil euros do que este ano.

A Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) considerou esta quinta-feira insuficiente o financiamento, sublinhando que o aumento é inferior à inflação e que “iria agravar a situação de subfinanciamento das associações humanitárias”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Questionado sobre se é possível aumentar este financiamento, o ministro da Administração Interna afirmou ter conhecimento que “houve um contacto da LBP com os grupos parlamentares” e espera que esse “diálogo possa contribuir para aperfeiçoar as soluções”.

José Luís Carneiro sustentou que Orçamento do Estado está agora na Assembleia da República e deve-se “aguardar por aquilo que é o diálogo que a LBP tem com os grupos parlamentares”.

Há uma proposta concreta da LBP que é em detrimento da taxa de inflação prevista para 2024 e se tenha em consideração a taxa de inflação do ano 2023, deixarei ficar isso na consideração dos grupos parlamentares e após a pronúncia dos grupos parlamentares no Ministério das Finanças”, precisou.

O ministro recordou que tem “o dever de olhar para o conjunto do orçamento e ter o equilíbrio e a ponderação relativamente aquilo que tem a ver com a escassez de recursos”.

José Luís Carneiro disse ainda que, entre 2015 e 2023, “houve um crescimento superior a 30% no financiamento às associações humanitárias de bomberios.