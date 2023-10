A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) lamentou esta quarta-feira que os comandos metropolitanos de Lisboa e Porto da PSP, os dois maiores do país, estejam sejam comandantes, apesar de já terem sido nomeados há um mês.

Não faz qualquer sentido, se não havia disponibilidade de o comandante estar disponível para assumir o cargo, o anterior não saía”, disse à Lusa o presidente da ASPP, Paulo Santos, criticando o facto de ainda não terem tomado posse os novos comandantes do comando metropolitano de Lisboa e do Porto da Polícia de Segurança Pública.

Paulo Santos acrescentou que a situação é mais grave em Lisboa, o maior comando do país, uma vez que o número dois está de férias.

O comandante de Lisboa é o maior do país e merece ter uma atenção especial. Aquilo que criticamos é terem sido feitas essas nomeações e ainda não terem tomado posse“, precisou, frisando que esta situação “põe em causa e compromete a imagem da PSP”.

O presidente do maior sindicato da PSP questiona ainda a forma como a gestão de topo na PSP é encarada, sustentando que “todos os dias há problemas por resolver” na polícia, o que coloca constrangimentos não existir um comandante.

As mudanças do comando metropolitano de Lisboa e Porto da PSP surgem após José Barros Correia ter tomado posse como novo diretor da Polícia Segurança Pública e ter escolhido Paulo Pereira, ex-comandante de Lisboa, como inspetor nacional, e Paula Peneda, ex-comandante do Porto, como diretora nacional adjunta de recursos humanos, que tomaram posse a 22 de setembro.

A 8 de setembro, Pedro Neto Gouveia é nomeado para comandante do Comando Metropolitano do Porto da PSP e Fiães Fernandes é nomeado dois dias depois para comandante do Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública, mas ainda não tomaram posse.