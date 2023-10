A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, visitam esta sexta-feira Israel para expressar a solidariedade da União Europeia (UE) com as vítimas dos ataques terroristas do grupo islamita Hamas.

A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e a Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, visitarão Israel amanhã, sexta-feira, para expressar a sua solidariedade às vítimas dos ataques terroristas do Hamas e para se reunirem com os líderes israelitas”, adiantou esta quinta-feira, em comunicado, o executivo comunitário.

A mesma fonte especificou que o “programa da visita será anunciado posteriormente”.

O secretário de Defesa norte-americano, Lloyd Austin, também planeia visitar Israel na sexta-feira, numa demonstração deliberada de apoio e um esforço para determinar que ajuda militar adicional é necessária na guerra com o Hamas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O grupo islamita Hamas lançou sábado um ataque surpresa contra o território israelita, sob o nome de operação “Tempestade al-Aqsa”, com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados por terra, mar e ar.

Em resposta ao ataque surpresa, Israel bombardeou a partir do ar várias instalações do Hamas na Faixa de Gaza, na operação denominada “Espadas de Ferro”.

Israel declarou guerra total e prometeu castigar o Hamas como nunca antes, tendo o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, declarado estar “em guerra” com o grupo palestiniano.

O Hamas controla a Faixa de Gaza desde 2007 e é classificado como “grupo terrorista” pela União Europeia (UE), Estados Unidos e Israel.

Os dados oficiais de vítimas mortais do conflito desencadeado sábado pelo grupo islamita apontam para 1.300 mortes em Israel e 1.354 na Faixa de Gaza, indicaram esta quinta-feira fontes oficiais das duas partes.