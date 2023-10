Em atualização

Um acidente com três carros no quilómetro 9 da A2 em Corroios fez uma vítima mortal, que foi atropelada, na madrugada desta sexta-feira. Não há registo de feridos e o trânsito está condicionado, sem previsões da hora em que será retomada a normalidade.

O alerta do acidente foi dado por volta da 1h09 da madrugada desta sexta-feira. Uma fonte do Comando Territorial de Setúbal confirma ao Observador que a causa do acidente está atualmente a ser investigada pela Divisão Criminal de Acidentes de Viação que está a trabalhar no troço de estrada.

No local estiveram a Guarda Nacional Republicana, o VMER do Hospital Garcia da Orta e os bombeiros do Seixal.