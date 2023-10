O chefe da Defesa norte-americana, Lloyd Austin, acusou esta sexta-feira o Hamas de ter elevado o mal a um nível superior ao do grupo terrorista Estado Islâmico, mas pediu profissionalismo e disciplina às forças israelitas.

As forças israelitas são profissionais, disciplinadas e estão concentradas nas questões certas. Esperamos deles o mesmo que no passado. São bem lideradas e esperamos que sejam disciplinadas”, afirmou Austin em Telavive.

Tendo ao lado o homólogo israelita, Yoav Gallant, com quem se reuniu, Austin aludia à contraofensiva em curso na Faixa de Gaza, o território controlado pelo Hamas onde residem 2,3 milhões de palestinianos.

“Democracias como as nossas são mais fortes e mais seguras quando respeitamos as leis da guerra”, disse Austin, citado pela agência francesa AFP.

A contraofensiva seguiu-se ao ataque sem precedentes realizado pelo grupo islamita palestiniano contra Israel, há uma semana, que provocou 1.300 mortos e que levou a bombardeamentos contra Gaza que fizeram 1.500 mortos.

Austin, que também se reuniu com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, lamentou a extrema crueldade demonstrada pelas milícias do Hamas e comparou-as ao Estado Islâmico.

“Organizei a campanha militar contra o Estado Islâmico, sei muito sobre o Estado Islâmico e o que vi é pior do que o Estado Islâmico”, disse Austin, citado pela agência espanhola Europa Press.

Austin referia-se ao grupo jihadista islamita também conhecido pelo acrónimo árabe Daesh que foi considerado responsável por vários ataques terroristas em várias partes do mundo e pela decapitação de prisioneiros na década de 2010.

As autoridades israelitas têm divulgado imagens do ataque do Hamas a autoridades de outros países, como o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken, que se emocionou ao referir-se a fotos de cadáveres de bebés.

Numa foto vê-se o corpo ensanguentado de uma criança num saco mortuário e noutras duas restos humanos carbonizados do que parecem ser dois bebés, segundo as imagens que já foram divulgadas nas redes sociais.

Esta visão vai para além do que podemos imaginar para qualquer pessoa”, comentou Blinken na quinta-feira, acrescentando que “o mundo vê novas provas da (…) desumanidade do Hamas (…) dirigida contra bebés, crianças pequenas, adultos, idosos, pessoas com deficiências”.

Lloyd Austin secundou o apoio dos Estados Unidos a Israel também já manifestado por Blinken e pelo Presidente Joe Biden.

Os Estados Unidos apoiam Israel, o que não é negociável e nunca o será”, disse.

Yoav Gallant não respondeu a uma pergunta sobre se as forças israelitas vão dar aos civis apenas 24 horas para deixarem Gaza, tal como foi anunciado hoje. Afirmou, no entanto, que aqueles que se querem salvar devem “ir para sul”. “Israel nunca e nunca disparará contra civis de propósito. Nunca”, disse Gallant, segundo a agência norte-americana AP.

O ministro da Defesa acrescentou que os militantes do Hamas vão camuflar-se junto da população e Israel terá de os separar.

Austin também referiu que “este é um momento de determinação e não de vingança, de objetivos e não de pânico, e de segurança e não de rendição”.

A ONU disse que o ultimato das forças israelitas implica a deslocação de mais de um milhão de pessoas, cerca de metade da população da Faixa de Gaza, que tem apenas 365 quilómetros quadrados.