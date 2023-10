O Conselho Nacional da Iniciativa Liberal reúne-se no domingo para analisar os resultados das eleições regionais da Madeira e o processo de revisão dos estatutos, que serão alterados em Convenção no início de dezembro.

A reunião do Conselho Nacional da IL decorre, como é habitual, em Coimbra e a intervenção do líder do partido, Rui Rocha, será aberta à comunicação social, decorrendo o resto dos trabalhos à porta fechada.

Da agenda deste encontro faz parte a análise das eleições regionais da Madeira, nas quais a IL elegeu pela primeira vez um deputado, Nuno Morna.

A IL marcou para 1, 2 e 3 de dezembro, no Europarque, em Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro, uma Convenção Nacional que, não sendo eletiva, vai discutir e votar as propostas de alteração aos estatutos, bem como o programa político da IL.

No domingo, os conselheiros nacionais da IL vão debruçar-se precisamente sobre a revisão dos estatutos do partido, sendo discutida a proposta de alteração dos estatutos apresentada pelo Conselho Nacional, bem como a composição da comissão técnica de apoio à Mesa da Convenção.

De acordo com o regimento da Convenção Nacional, domingo é a data limite para apresentação destes “projetos globais de alteração” aos estatutos, podendo depois ser feitas propostas de emenda, eliminação ou aditamento até 13 de novembro.

Para além da proposta do Conselho Nacional, José Cardoso, candidato à liderança da IL na última convenção e um dos porta-voz da iniciativa “Estatutos + liberais”, adiantou à agência Lusa que vai ser formalizado até domingo uma projeto global de alteração dos estatutos que reúne 22 propostas que estiveram à consideração dos membros. Segundo José Cardoso, esta proposta alternativa à do Conselho Nacional reuniu cerca de 200 assinaturas.

A iniciativa “Estatutos + liberais” tem também como porta-vozes o antigo candidato às eleições presidenciais apoiado pela IL, Tiago Mayan Gonçalves, e o primeiro presidente liberal, Miguel Ferreira da Silva, que na última convenção apoiaram a deputada Carla Castro para a liderança da IL.

O Conselho Nacional da IL de domingo vai ainda analisar a execução da moção de estratégia global de Rui Rocha, e demais moções aprovadas na anterior Convenção eletiva, de 21 e 22 de janeiro.