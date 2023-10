A EDP Renováveis concluiu a venda de portfólio renovável localizado na Polónia por um valor de mercado de 490 milhões de euros, comunicou ao mercado esta quinta-feira.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a EDP Renováveis (EDPR) anuncia a conclusão do acordo com a Orlen Wind 3, uma companhia detida pela Orlen, anunciado em julho.

Em causa está “a venda de um portfólio localizado na Polónia de 142 megawatts (MW) de três projetos eólicos em operação, comissionados em 2021-22, e de até 159 MW de projetos solares híbridos em desenvolvimento, por um ‘enterprise value’ [valor de mercado] de PLN 2,20 mil milhões (0,49 mil milhões de euros)”.

A EDPR salienta que com a conclusão desta transação assegura mais de 1,3 mil milhões de euros de proveitos de rotação de ativos no contexto do programa de Rotação de Ativos de sete mil milhões de euros para 2023-26, anunciado no Capital Markets Day da EDPR em março de 2023.

Segundo a empresa, tal permite “acelerar a criação de valor e reciclar capital para reinvestir em crescimento rentável”.