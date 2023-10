O ministro da Administração Interna destacou, esta quinta-feira, a capacidade dos 81 novos veículos de combate a incêndios rurais, que transportam mais de 300 mil litros de água, o equivalente a 60 ‘canadairs’.

“Hoje foi uma decisão muito importante celebramos o contrato para investirmos 14 milhões de euros em 81 veículos florestais de combate a incêndios rurais que tem capacidade para projetar mais de 300 mil litros de água, o equivalente a 60 ‘canadairs'”, disse José Luís Carneiro, na cerimónia de celebração do contrato de aquisição das novas viaturas no âmbito do Programa Mais Floresta, previsto no Plano de Recuperação e Resiliência.

Na cerimónia, que decorreu na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o governante destacou o “aumento muito expressivo da capacidade para o transporte de água e para o combate aos incêndios rurais”.

O ministro não se comprometeu com prazos de entregas dos novos veículos às corporações de bombeiros, tendo apenas afirmado que “o compromisso é que nos próximos 400 dias” as viaturas comecem a ser disponibilizadas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

José Luís Carneiro sustentou que é expectável que as novas viaturas comecem a ser colocadas ao serviço do sistema de proteção civil e das associações humanitárias de bombeiros nos próximos meses e durante 2024.

“Algumas das viaturas estarão disponíveis para o próximo período de incêndios, mas não estarão todos disponíveis na medida em que há um prazo da entrega em 400 dias”, precisou.

A aquisição dos veículos, feita ao abrigo de um concurso público com publicidade internacional, ascende a 14 milhões de euros e tem como propósito dotar os corpos de bombeiros de todo o país de maior capacidade de intervenção.

Dos 81 veículos, 59 são florestais de combate a incêndios e 22 tanques táticos florestais.