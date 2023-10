O secretário-geral do PS abre no sábado, em Portimão, uma série de 19 sessões plenárias promovidas pelo seu partido em todo o país e que se destinam à apresentação da proposta de Orçamento do Estado para 2024.

Esta primeira sessão de uma série de iniciativas denominadas “Prestar Contas”, que se prolongam até ao próximo dia 27 — três dias antes do começo da discussão no parlamento do Orçamento na generalidade —, realiza-se no Alvor e estará inserida num evento organizado pela JS, o “Fórum Europa”.

De acordo com uma nota da JS, o “Fórum Europa” deverá juntar cerca de 200 jovens e pretende ser “um momento de reflexão na antecâmara das eleições europeia” de junho de 2024, contando com as presenças dos eurodeputados socialistas Pedro Marques, Maria Manuel Leitão Marques, Margarida Marques e João Albuquerque, e de dirigentes do PS como Francisco André, Jamila Madeira e Isilda Gomes.

A sessão de encerramento deste fórum, que tem como tema central as medidas para a juventude incluídas na proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2024, terá intervenções de António Costa e do líder da JS, Miguel Costa Matos.

Em relação aos outros plenários com militantes e simpatizantes socialistas, o PS tem agendadas sessões neste domingo com a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, no Crato (Portalegre), e na segunda-feira com o ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva em Castro Verde (Beja).

Na terça-feira, a ministra da Habitação, Marina Gonçalves, estará em Famalicão (Braga) e a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, no Cadaval (região do Oeste). Na quinta-feira, a ministro do Trabalho e da Segurança Social, Ana Mendes Godinho, apresenta o Orçamento na Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL) do PS e, na próxima sexta-feira, o ministro da Educação, João Costa, marca presença em Santa Maria da Feira (Aveiro).

Já no que respeita à segunda semana desta iniciativa, no próximo dia 21, o secretário-geral Adjunto do PS, João Torres, terá uma sessão na sede da Federação da Guarda do PS, enquanto o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, se desloca a Vila Praia de Âncora (Viana do Castelo) e o ministro das Infraestruturas, João Galamba, a Santa Comba Dão (Viseu).

A seguir, no próximo dia 22, o PS promove plenários com os ministros da Economia, António Costa e Silva (Bragança) e da Administração Interna, José Luís Carneiro, em Leiria.

O ministro das Finanças, Fernando Medina apresenta o Orçamento aos militantes e simpatizantes socialistas em Setúbal no dia 24 de outubro, e dois dias depois será a vez da ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, ter idêntica sessão em Gondomar (Porto).

Em 27 de outubro, último dia da iniciativa, haverá reuniões com as ministras da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, em Sabrosa (Vila Real), da Coesão, Ana Abrunhosa em Tavira, dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, em Évora, assim como com o líder parlamentar socialista, Eurico Brilhante Dias em Coimbra e com o secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, António Mendonça Mendes em Tomar (Santarém).

O PS tenciona ainda promover uma sessão de apresentação da proposta Orçamental em Penamacor (Castelo Branco), no dia 23 de outubro, mas, segundo este partido, o orador ainda não está confirmado.