O grupo parlamentar do PS considerou, esta quinta-feira, “no mínimo extemporâneas” as propostas que pretendem reconhecer os enfermeiros como profissionais de desgaste rápido e alto risco, remetendo para as conclusões do relatório do Grupo de Trabalho criado nesse âmbito.

“(…) Foi criado um Grupo de Trabalho (…) com a missão de apresentar ao membro do Governo responsável pela área do Trabalho e da Segurança Social até ao dia 31 de dezembro de 2023 o relatório final com contributos e recomendações”, salientou a deputada socialista Ana Isabel Santos.

A deputada falava durante um debate parlamentar sobre as iniciativas de BE, Chega, PSD e PCP na sequência da petição “Enfermeiros – Pelo direito do acesso ao estatuto de Profissão de Alto Risco e de Desgaste Rápido”, com mais de 32 mil assinaturas.

“Reforçamos que é prematuro aprovar quaisquer iniciativas que reconheçam o recomendem o estatuto de profissão de desgaste rápido a novas profissões até que sejam concluídos os trabalhos do grupo de trabalho e apresentado o relatório final. (…) Aguardemos pelas conclusões. (…) Consideramos estas iniciativas no mínimo extemporâneas”, salientou.

Ana Isabel Santos explicou em plenário que o Grupo de Trabalho tem como objetivos a “sistematização da informação disponível, enquadramento legal e caracterização das profissões de desgaste rápido, reflexão, legislação e boas práticas internacionais e nacionais”.

Segundo a deputada, o organismo tem “reuniões regulares”, sendo constituído pela Direção-Geral do Emprego e das Relações do Trabalho, a quem cabe a coordenação, Autoridade para as Condições do Trabalho, Instituto do Emprego e Formação Profissional, Instituto da Segurança Social, Direção-Geral da Segurança Social e Direção-Geral da Saúde.

“Os diversos organismos que o integram têm remetidos os documentos necessários para a elaboração do relatório (…) sempre cumprindo os prazos preestabelecidos”, sublinhou, acrescentando que os enfermeiros “merecem que se continuem a garantir melhores condições de trabalho”.

No início do debate, a deputada liberal Carla Castro disse que se passou do “Ministério da Saúde para o ‘ministério da doença’ a gerir a urgência e a emergência”.

“Os enfermeiros não são uma exceção. (…) Todos merecem uma avaliação série e rigorosa. A Iniciativa Liberal vai dar entrada de pergunta junto do Governo para um cabal esclarecimento do resultado deste Grupo de Trabalho”, afirmou.

Já deputada social-democrata Helga Correia acusou o PS de não “trazer nada da novo”, dizendo que os enfermeiros não vão ter “qualquer revisão salarial” no Orçamento do Estado de 2024. “Vamos começar a marcar debates para que o Governo resolva o problema”, exclamou.

Por sua vez, José Galveias, do Chega, considerou ser “muito estranho que um Grupo de Trabalho demore anos para chegar a uma conclusão”.

A deputada do BE Isabel Pires pediu uma “atitude diferente” do PS, afirmando que “ninguém na Assembleia da República quer saber” da situação.

Também o PCP, pela intervenção de João Dias, pediu reconhecimento na carreira de enfermagem e que o Grupo de Trabalho “trabalhe (…)” e mostre resultados.

Rui Tavares, do Livre, acrescentou que se deve “fazer um esforço coletivo que os enfermeiros e enfermeiras tenham reconhecimento e [o estatuto de Profissão de Alto Risco e de Desgaste Rápido] passe para a lei”.