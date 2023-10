PSD junta-se à Provedora de Justiça e critica alterações do Governo à lei eleitoral. "Insegurança brutal"

Provedora da Justiça já tinha alertado para os riscos que as alterações do Governo, feitas à medidas das eleições europeias, podem trazer ao processo. PSD fala em "insegurança brutal" na hora do voto.