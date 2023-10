Siga aqui o nosso liveblog da guerra entre Israel e o Hamas

As agências de informação dos Estados Unidos produziram vários relatórios, em parte baseados em dados providenciados por Israel, que alertavam a administração de Joe Biden sobre aumento do risco no conflito israelo-palestiniano nas semanas antes do Hamas ter lançado a operação tempestade Al-Aqsa sobre Israel.

A notícia é avançada pela CNN, que, citando fontes próximas dos serviços de informação norte-americanos, indica que uma avaliação do dia 28 de setembro já alertava que o Hamas estava preparado para intensificar os ataques com rockets a partir da fronteira.

Não foi o único aviso. Um outro documento, de 5 de outubro, apontava para a possibilidade de um crescendo de violência por parte do Hamas. Já a 6 de outubro, um dia antes do grupo ter lançado o ataque sobre Israel, os oficiais norte-americanos circularam relatórios de Israel sobre atividade invulgar do grupo, agora visto como um sinal do ataque que estava prestes a concretizar-se.

As fontes ouvidas pela CNN indicaram, no entanto, que nenhuma das avaliações dos EUA incluía previsões sobre a escala dos ataques do Hamas a 7 de outubro, não sendo claro se estas foram partilhadas com Israel.

As avaliações dos serviços de informação fazem parte de uma onda de avisos de alto nível à administração de Biden. “Eles nunca ouviram quando os alertamos”, sublinhou um oficial de um país árabe. Já um embaixador do Médio Oriente em Washington revelou que os EUA foram advertidos em várias reuniões, ao longo de um ano e meio, do armamento inimaginável em Gaza e que também se estava a tornar num “problema real” na Cisjordânia.

As críticas também se fazem a Israel, que, acreditam alguns oficiais norte-americanos, se tornou complacente com a ameaça do Hamas e falhou em reconhecer indicadores chave de que o grupo estaria a planear uma operação em larga escala. Acusam as autoridades israelitas de não terem identificado os exercícios de rotina do Hamas como um sinal de um ataque iminente e que, segundo uma investigação da CNN, decorreram em pelos menos seis localizações em Gaza.