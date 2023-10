Neta Portal não falava com o pai há seis anos, desde que os pais se separaram. Mas no sábado em que o Hamas atacou o kibbutz onde morava, em Kfar Aza, percebeu que só o pai, que é polícia, a podia salvar. A primeira mensagem ainda foi antes do pior: “Eles estão perto”. Ao que Shimon Portal respondeu: “Feche as portas, por favor”. O pai acabaria por conseguir ajudar a filha, como relata a BBC, mas não chegou antes dos terroristas. Ambos contam agora a história enquanto Neta está viva, em recobro, num hospital em Telavive.

Shimon Portal estava num tiroteio na cidade vizinha de Sderot, mas começou a preparar-se para ir ao encontro da filha depois de receber as mensagens. Entretanto Neta e o namorado, Santiago, hesitavam entre sair ou não de casa, uma vez que conseguiam ver da janela 10 a 15 terroristas e alguns deles armados com uma “grande metralhadora” em cima de um carro. Quando os elementos do Hamas se aproximaram e mandaram uma granada para dentro do quarto o casal decidiu saltar pela janela para fora da habitação. Aí, vieram os tiros. Neta foi atingida por seis balas.

Santi, o namorado, conseguiu arrastá-la para um monte de lixo duas ruas acima e lá ficaram escondidos, tentando escapar aos terroristas. Neta mandou nova mensagem ao pai: “Pai, eles atingiram-me, ajuda-me“. O pai conta à BBC que o seu “coração parou” naquele momento e ficou “louco”. Continuou a tentar chegar perto da filha, mas começaram a atingir o carro quando se aproximava da zona onde achava que a ia encontrar. Voltou a tentar uma segunda vez, já sem terroristas por perto, e chamou por Neta.

A filha não apareceu, mas apareceram três crianças israelitas em pânico, que acabou por resgatar. Quando estavam a entrar no carro, os operacionais do Hamas saíram de casas e voltaram a disparar sobre ele. Sem saber onde era a casa da filha (já que não se falavam há seis anos), Shimon conseguiu seguir a localização que a filha lhe enviou e encontrou-a a ela e ao namorado, Santiago (também atingido com um tiro na perna) e levou ambos para o hospital. Salvou assim a filha, o genro e três crianças.

Uma semana depois, no hospital de Telavive e em família, Shimon não esconde a felicidade: “Resgatei a minha filha”. E acrescenta: “É uma filha da paz, que não entende porque mataram crianças pequenas e as queimaram no kibbutz”.