António Costa tornou-se mais arrogante, mas mesmo assim os portugueses continuam a confiar mais nele do que no líder da oposição Luís Montenegro (embora estejam separados por apenas quatro pontos percentuais). As conclusões são de uma sondagem da Aximage para a TVI/CNN Portugal em que dois terços dos inquiridos veem sinais de arrogância no primeiro-ministro provocados pela maioria absoluta (só 13% nega a existência de uma postura mais arrogante).

De acordo com a mesma sondagem, os portugueses continuam a confiar mais em António Costa (26% dos inquiridos) do que em Luís Montenegro (22%), mas a maior fatia de inquiridos (39%) não confia em nenhum dois dois.

Marcelo Rebelo de Sousa também tem de refletir sobre esta sondagem, que tem mais inquiridos que o eixo Santini-Portugália no qual costuma medir o pulso ao eleitorado. Só pouco mais de um terço dos inquiridos (34%) considera a atuação do presidente boa ou muito boa. Para um outro terço é razoável (nem boa nem má, para 33%) e para quase outro terço (30% é má ou muito má).

O Presidente também parece não acertar na frequência das intervenções. 35% dos inquiridos até consideram as intervenções do Presidente “suficientes, mas a grande maioria (59%) considera que são insuficientes (31%) ou exageradas (28%). Os restantes 6% não têm opinião.

Há cinco dias, o consultor de comunicação que trabalha com o PS e António Costa, Luís Paixão Martins, fez várias críticas à Aximage. Na segunda-feira, o próprio Luís Paixão Martins poderá comentar a sondagem feita para a CNN/Portugal nessa estação televisiva já que, como o próprio escreveu no Twitter, “a ideia é fazer uma análise semanal que ajude a compreender o contexto dos movimentos políticos, que descreva os bastidores das decisões, que explique os dados retirados das sondagens“.

A sondagem foi feita entre os dias 2 e 5 de outubro e a amostra teve por base 601 entrevistas.