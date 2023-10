O secretário-geral do PCP falou esta segunda-feira sobre os “terríveis desenvolvimentos no conflito entre Israel e o povo palestiniano”, sem nunca referir o grupo terrorista Hamas nem os ataques de 7 de outubro. Nas conferência de imprensa onde apresentou as conclusões do Comité Central, Paulo Raimundo diz que esta é “uma situação inseparável de décadas de ocupação, opressão e desrespeito dos direitos do povo palestiniano por parte de Israel, intensificada agora pelo Governo de extrema-direita de Netanyahu.”

O líder comunista diz que o PCP condena “como sempre (…) todos os momentos as ações que vitimem as populações e inocentes”, mas não refere em momento algum as vítimas do lado israelita. E logo acrescenta que o “PCP condena a escalada da guerra de Israel contra o povo palestiniano, um povo já profundamente martirizado e que mais uma vez é alvo de bombardeamos indiscriminados, bloqueio e ameaças que procuram condenar o povo palestiniano ou à morte ou à expulsão.”

Raimundo faz questão ainda de “assinalar a hipocrisia e o cinismo daqueles que falam em Direito Internacional, mas que durante anos consecutivos se calaram perante a brutalidade exercida contra o povo palestiniano e agora se continuam a calar perante o massacre e os crimes de guerra em curso na Faixa de Gaza pelas mãos de Israel.”

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.