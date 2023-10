João Ribeiro-Bidaoui não desiste de fazer com que a sociedade portuguesa se olhe ao espelho e perceba por que razão o problema da corrupção persiste. A institucionalização do sistema da cunha e do compadrio é uma forma de explicar a corrupção mas também, e em certa medida, ajuda a perceber como a própria corrupção é tolerada, explicou o autor do livro “Compadrio em Portugal” (Fundação Francisco Manuel dos Santos), no programa “Justiça Cega” da Rádio Observador.

Ribeiro-Bidaoui não considera que estejamos “viciados no sistema da cunha” mas diz claramente que há um “sentimento de impunidade” e que “o compadrio é o caldo de cultura, é o pano de fundo” que, juntamente com “as ligações e as relacionalidades” permite, no final, “meter as cunhas”.

O ex-porta-voz do PS, mestre em Direito e em Relações Internacionais e doutorado em Sociologia, fez precisamente do tema da cunha a sua tese de doutoramento, tendo realizado para o efeito cerca de 30 entrevistas a uma amostra representativa de quem acesso ao espaço público, nomeadamente políticos (ex-membros de governos, autarcas e dirigentes partidários, por exemplo), advogados, médicos, jornalistas e a outras profissões liberais.

Foi com base nessas entrevistas que concluiu que “quanto maior é o compadrio, quanto mais ele é aceite e quanto menos impunidade houver, mais facilmente as pessoas se sentem à vontade para fazer os pedidos. Como muitos dos entrevistados diziam, ‘se não for eu a pedir, outros pedem, toda a gente pede'”, enfatiza.

O sistema da cunha “representa sempre uma degradação daquilo que é a construção constitucional, jurídica, de Estado de Direito, de igualdade de oportunidades e é importante que compreendamos isso. Quanto maior o compadrio, menor é esse acesso à igualdade de oportunidades”, conclui.

João Ribeiro-Bidaoui identificou três formas de concretizar a cunha: através de uma relação familiar, de um uma relação política ou através de uma solidariedade oculta, vulgo as sociedades secretas da Maçonaria e do Opus Dei.

“A afinidade política é talvez mais grave do que essa, porque aí as pessoas estão em posição de desempenho de funções públicas e têm responsabilidades. E às vezes nem tem a ver só com o facto de serem do mesmo partido, mas sim com confluência de interesses estratégicos”, explica.

Fundos europeus. “Não nos podemos comportar como um vigarista que vigariza o turista”

Apesar de constatar que a corrupção endémica dos anos 80 e 90 podem ter sido ultrapassados com a ajuda da informatização e da melhoria dos salários da administração pública, Ribeiro-Bidaoui tem a perceção de que a “corrupção ainda está muito presente” no dia-a-dia. “As pessoas ainda se queixam da necessidade de terem de recorrer a mecanismos alternativos para acelerar processos,” exemplifica.

O jurista alerta ainda para o facto de Portugal não ter evoluído nos últimos 10 anos no índice de corrupção da ONG “Transparência Internacional” e do “Eurobarómetro também nos dizer que somos o terceiro pior país em termos de perceção da corrupção. Portanto, ainda há muito a fazer”, conclui.

Uma coisa é certa. “Temos de ter uma tolerância zero com a fraude nos fundos estruturais. O PRR representa a maior transferência de fundos da história de Portugal” e “não estamos bem preparados” para evitar os erros dos anos 80 e 90, alerta João Ribeiro-Bidaoui.

Além de defender a participação de ONG como a “Transparência e Integridade” ou a “All 4 Integrity” no escrutínio direto na aplicação dos fundos europeus, Ribeiro-Bidaoui recorda que os fundos em causa devem-se às “contribuições de impostos de milhões de europeus, sendo que, em alguns casos, muitos deles são mais pobres do que os portugueses. Portanto, é o mínimo de decência que haja tolerância zero na autorização indevida deste dinheiro”, insiste

“Não nos podemos comportar como uma espécie de vigarista que vigariza o turista que vem a Portugal. A nossa atitude tem que ser absolutamente exemplar”, até porque tal comportamento será “absolutamente essencial na construção de qualquer candidatura do primeiro-ministro António Costa a cargos europeus”, conclui.