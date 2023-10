A Urgência Básica do Hospital de Águeda vai fechar das 20h de terça-feira até às 8h de quarta-feira por falta de médicos, informou esta segunda-feira o Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV).

O Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE informa que, por não ter sido possível completar as escalas médicas, o Serviço de Urgência Básica do Hospital Conde de Sucena, Águeda, vai encerrar às 20h do dia 17 de outubro e até às 8h do dia 18 de outubro”, informa um comunicado do CHBV.