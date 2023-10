Uma assistência na primeira intervenção direta num resultado pela nova formação, uma mensagem, uma tentativa de voltar atrás, um contrato rescindido. Anwar El Ghazi, avançado nascido em Barendrecht (perto de Roterdão) com dupla nacionalidade neerlandesa e marroquina, cumpria nesta fase os primeiros tempos no Mainz e tentava encontrar uma vaga entre as opções iniciais na primeira aventura na Bundesliga aos 28 anos. Agora, na paragem, tomou uma posição sobre o conflito israelo-palestiniano nas redes sociais. Não demorou a apagar, entretanto já se tinha difundido. Dois dias depois da publicação, foi suspenso.

“O Mainz dispensou Anwar El Ghazi de todos os deveres de treinos e jogos pelo clube. A decisão surge como resultado de uma mensagem entretanto apagada nas redes sociais do jogador de 28 anos que foi escrita na noite de domingo. Na publicação, El Ghazi tomou partido do conflito a decorrer no Médio Oriente de uma forma inaceitável para o clube. Antes de tomar a decisão, o clube e o jogador discutiram de forma detalhada o tema. O Mainz respeita a existência de diferentes perspetivas no complexo conflito no Médio Oriente que dura há décadas. Contudo, o clube distancia-se claramente do conteúdo da publicação em questão, visto que não está em linha com os valores do clube”, anunciou o Mainz em comunicado.

Mainz 05 suspend Anwar El Ghazi. pic.twitter.com/44m5HjtBOn — Mainz 05 English (@Mainz05en) October 17, 2023

