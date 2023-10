O novo espaço ficará instalado numa zona da cidade dedicada à arte contemporânea e vai ser a primeira galeria portuguesa a abrir portas em Itália, segundo o galerista Carlos Bessa Pereira.

Contactado pela agência Lusa sobre o novo projeto, o responsável sublinhou que, neste “caminho de internacionalização”, pretende dar continuidade ao trabalho consolidado na capital, onde direcionou os seus interesses em dois caminhos paralelos: arte contemporânea e design.

“Historicamente não existe nenhuma referência a outra galeria portuguesa que tenha aberto portas em Itália. Ao longo dos últimos 70 a 80 anos, diversos artistas portugueses expuseram em Itália, mas sempre em galerias italianas”, indicou.

A Bessa Pereira Gallery abrirá com a exposição “La teoria dell’ Evoluzione”, do artista português João Louro, que ficará patente até ao dia 08 de novembro, marcando o regresso do artista português a Itália, após a participação na Bienal de Veneza em 2015, com o projeto “I will be your mirror / Poems and Problems”, que na altura ocupou o Palácio Loredan.

A curadoria de “La teoria dell’ Evoluzione” é do italiano Mario Codognato, atualmente diretor da Fundação Anish Kapoor de Veneza.

Para Carlos Bessa Pereira, que fundou galeria própria em Lisboa, em 2013, a entrada em Milão “é um passo fundamental para estar no centro da Europa, mais próximo de colecionadores e amantes de arte de diferentes nacionalidades”.

O objetivo do projeto é alargar a “divulgação e confirmação de artistas portugueses já conceituados” e, por outro lado, “apostar na revelação e no lançamento de artistas emergentes”, segundo o colecionador.

De acordo com Bessa Pereira, todos os artistas com quem trabalham em Portugal serão automaticamente representados em Itália: João Louro, Isabel Madureira Andrade, Suzana Queiroga, Paulo Moreira, entre outros.

“Podemos geograficamente considerar Milão como estando no centro da Europa. O acesso ao mercado do norte de Itália, e de todas as importantes feiras que aí acontecem, fica bastante facilitado, bem como o acesso a outros mercados, nomeadamente a Alemanha, Suíça, e França”, comentou o galerista.

Há cerca de seis anos, alugaram um espaço de galeria na cidade do Porto, durante um ano, para entenderem melhor como o mercado de arte ali funcionava: “Mas apercebemo-nos que não faria grande sentido abrir aí uma ´sucursal´”, concluiu o galerista, nascido em Lisboa, em 1963.

Na Galeria Bessa Pereira já expuseram artistas como Sara Bichão, Marta Soares, José Pedro Croft, Pedro Casqueiro e, na área do design, organizou mostras monográficas dedicadas a José Espinho, Daciano da Costa, e Eduardo Afonso Dias.