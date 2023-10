Um raio-x muito cético, para dizer o mínimo, sobre o futuro do Serviço Nacional de Saúde. Miguel Guimarães, antigo bastonário da Ordem dos Médicos, acredita que a reforma anunciada pelo Governo para o setor tem muitas “fragilidades capitais” e resulta de um processo que esteve inquinado logo à partida: foi feito sem auscultar os parceiros sociais — partidos, autarquias, profissionais — e sem qualquer “avaliação prévia” dos méritos do novo modelo.

Orador-convidado das jornadas parlamentares do PSD, Miguel Guimarães começou por lamentar que, na última década, nada de verdadeiramente estrutural tenha sido feito para resolver os problemas no SNS. “Não têm sido feitas reformas. Nem grandes, nem pequenas“, frisou o antigo bastonário, muito crítico do novo modelo de gestão apresentado pelo Executivo socialista e pelo diretor-executivo do SNS, Ferando Araújo, com a criação de Unidades Locais de Saúde (USL) que vão englobar todos os Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES), que são mais de 40, grande parte das funções das cinco Administrações Regionais de Saúde (ARS) e os cinco hospitais do setor público administrativo.

“Esta grande reforma do SNS é uma reforma que já existe desde 1999“, argumentou Miguel Guimarães, referindo-se ao modelo pensado por Maria de Belém, então ministra da Saúde, e reavaliada anos mais tarde a pedido de Paulo Macedo, com resultados negativos sobre a eficiência das USL. Para o antigo bastonário, tal como está pensado, o futuro modelo de organização não mudará nada para melhor, aumentará a “complexidade de gestão e até a cooperação” entre instituições e tornará ainda mais “difícil” a “gestão do capital humano”.

Sem se alongar nas críticas diretas a António Costa, Miguel Guimarães não deixou de sugerir que é preciso “perceber o que vale a palavra do primeiro-ministro” sobre as soluções agora propostas e deixou um aviso: com o que o Orçamento do Estado prevê para a valorização da carreira dos profissionais de saúde, as “negociações [com os médicos] dificilmente chegarão a bom porto”.

Depois do antigo bastonário foi a vez de Luís Reis, médico de formação e CEO da SONAE Financial Services, intervir nestas jornadas parlamentares do PSD. Muito crítico das políticas das últimas décadas para a Saúde, o administrador argumentou que a gestão do SNS era “medíocre“, “pouco eficiente, pouco transparente, pouco participada e pouco comunicada”. “Não há indicadores públicos, não um portal de transparência, não há um ranking nacional, que permita medir resultados”, lamentou.

Na opinião de Luís Reis, é urgente, entre outras coisas, melhorar a “coordenação entre setores público, privado e social” e esquecer a “imposição” de barreiras “ideológicas”. “São só tolice“, sublinhou, defendendo ao mesmo tempo um modelo mais liberal também do lado da procura. “As pessoas têm de ter a liberdade de escolherem por quem querem ser tratadas, onde e em que circunstâncias”, argumentou. A terminar, o administrador deixou ainda uma palavra para médicos e enfermeiros: “Não compreendo uma política de confronto com os profissionais de saúde”.