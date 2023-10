Esta terça-feira queremos debater a situação na Europa: As eleições na Polónia, os desentendimentos sobre Israel e ainda a recuperação das eleições na Eslováquia. No domingo à noite, o líder da Plataforma Cívica, Donald Tusk, reivindicou vitória nas eleições polacas, apesar de a sua formação ter ficado em segundo lugar, atrás do Partido Lei e Justiça, o partido que está no governo há oito anos. Estas eram as eleições europeias mais importantes deste ano e o resultado agradou à maioria dos parceiros europeus, descontentes com o euroceticismo e populismo do atual executivo. Esta notícia chegou contudo no final de uma semana especialmente catastrófica para as instituições europeias, que se contradisseram várias vezes no que diz respeito à posição a tomar relativamente ao que se está a passar em Israel. Hoje realiza-se mesmo um conselho europeu extraordinário, pelo que queremos aproveitar para voltar a discutir o rumo da Europa numa altura em que muitos já pensam nas eleições europeias do próximo ano, e não por cálculos políticos internos. Eis o ponto de partida para o Contra-Corrente de hoje: A Europa suspirou de alívio em Varsóvia?

