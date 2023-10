Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra Israel-Hamas

O presidente da Assembleia da República condenou hoje o ataque a um hospital de Gaza, lamentando a existência de “muitas centenas de vítimas inocentes”, e expressou a sua solidariedade com a população civil do enclave.

São muitas centenas as vítimas inocentes do ataque ao hospital em Gaza. Condeno o ataque e os seus responsáveis, e exprimo solidariedade com as vítimas, as suas famílias e, em geral, com a população civil da Faixa de Gaza”, escreveu o ex-ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros na sua conta na rede social X (antigo Twitter).

https://twitter.com/ASantosSilvaPAR/status/1714703791293947946