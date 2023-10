Karim Benzema nasceu em Lyon, fez praticamente toda a formação no clube da cidade onde se apresentou aos principais palcos europeus mas não mais voltou a jogar na Ligue 1 a partir de 2009, quando se juntou a Cristiano Ronaldo e companhia no Real Madrid. Até mesmo a relação com a seleção francesa não foi a mais fácil depois do afastamento durante quase seis anos, neste caso não por motivos desportivos mas sim pelas suspeitas de envolvimento no caso de extorsão ao compatriota e companheiro de equipa Valbuena (sendo que foi mesmo condenado a um ano de prisão com pena suspensa além da multa), a que se juntou ainda a lesão que motivou a saída da lista final para o último Campeonato do Mundo. Agora, a ligação conturbada com o país onde nasceu chegou a outro ponto, tendo como contexto o conflito israelo-palestiniano.

Este “filme” começou no fim de semana, quando o agora avançado do Al-Ittihad do técnico português Nuno Espírito Santo escreveu nas redes sociais uma mensagem de apoio à Palestina. “Todos as nossas preces vão para os habitantes de Gaza, que voltaram a ser vítimas destes bombardeamentos injustos, que não pouparam mulheres ou crianças”, escreveu o jogador de 35 anos. As respostas não demoraram, sendo que a mais contundente (e mediática) acabou por surgir do antigo guarda-redes israelita Dudu Aouate, que jogou na Liga espanhola ao longo de mais de uma década em equipas como o Racing Santander, Deportivo da Corunha e Maiorca, chamando o nome “filho da p***” a Karim Benzema em cinco línguas diferentes.

Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants. — Karim Benzema (@Benzema) October 15, 2023

אתה בן זונה גדול ! Tu es un gros fils de pute ! You are a big son of a bitch! أنت ابن كبير للعاهرة! Eres un hijo de puta ???????????????? https://t.co/eDnOMFrlH4 — DuduAouate???????? (@RealDuduA) October 15, 2023

Agora, as reações chegaram ao patamar político. Tendo como contexto não só esse apoio manifestado à Palestina mas também o assassinato de um professor com uma faca numa escola francesa por um indivíduo sinalizado por suspeitas de radicalização islamista, Gérald Darmanin, ministro do Interior gaulês, visou o internacional numa entrevista à CBNews. “Fechámos mais de 1.100 centros islâmicos mas refiro-me especificamente ao senhor Karim Benzema, que tem ligações notórias, como todos sabemos, com a Irmandade Muçulmana”, acusou o político em relação ao alegado apoio do avançado à organização islâmica mais antiga do mundo árabe que é encarada como um grupo terrorista em vários países.

"Mr. Karim Benzema has notorious links, as we all know, with the Muslim Brotherhood." Gerald Darmanin, France’s Interior Minister, has levelled serious accusations at Karim Benzema during a TV interview with CNews.pic.twitter.com/pFDmvWePWn — Football España (@footballespana_) October 17, 2023

O tema não ficou por aí e, menos de 24 horas, Valérie Boyer, senadora francesa por Bouches-du-Rhône pelo partido liberal-conservador, foi mais longe nas considerações sobre o tema caso se confirme a acusação feita por Gérald Darmanin. “Se, como afirma o Ministro do Interior, Karim Benzema tem ligações com a Irmandade Muçulmana, exijo sanções, incluindo a perda da sua nacionalidade. É urgente tomar medidas contra aqueles que ameaçam constantemente o nosso país. Uma sanção inicialmente simbólica seria retirar-lhe a Bola de Ouro. Por último, teremos de pedir a perda da nacionalidade. Não podemos aceitar que um francês com dupla nacionalidade, conhecido internacionalmente, possa desonrar e até trair o seu país desta forma”, pediu a senadora num comunicado que partilhou na sua conta oficial na rede X.

Si comme l'affirme le Ministre de l'Intérieur, Karim Benzema est "en lien avec les Frères musulmans", je demande des sanctions, notamment sa déchéance de nationalité. Il est urgent d'agir contre ceux qui menacent en permanence notre pays. pic.twitter.com/rFMgTDI3qm — Valérie Boyer (@valerieboyer13) October 18, 2023

Também esta quarta-feira, numa informação que começou por ser difundida pelo Le Parisien, algumas pessoas próximas de Karim Benzema negaram as acusações e avançaram mesmo com a possibilidade de haver uma queixa crime por parte do jogador contra o ministro do Interior de França, pelas declarações que teve na entrevista à CBNews que desencadeou depois um sem número de reações. Em paralelo, os processos chegarão também à deputada Nadine Morano, que falou do avançado como “agente da propaganda do Hamas”, e o anunciante Franck Tapiro, que disse que o jogador era “um cúmplice do terrorismo”.