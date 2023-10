O cantor pop iraniano Mehdi Yarrahi foi esta terça-feira libertado sob fiança após ter sido preso em agosto por transmitir uma música contra o uso obrigatório do véu islâmico, anunciaram os meios de comunicação locais.

As autoridades iranianas prenderam o artista de 41 anos por “ordens do Procurador de Teerão” após a “transmissão ilegal de uma canção” que contestava “a moral e os costumes da sociedade muçulmana“. “Medhi Yarrahi foi libertado sob fiança da prisão de Evin”, anunciou o jornal iraniano, Shargh.

O cantor lançou a música Rousarito (O seu lenço, em persa) no aniversário da morte da jovem curda Mahsa Amini, falecida a 16 de setembro de 2022, após ter sido detida pela polícia da moralidade sob a acusação de ter violado o código de vestuário imposto às mulheres.

Centenas de pessoas, incluindo membros das forças armadas foram mortas durante os protestos desencadeados pela morte de Amini, sendo também detidos milhares de manifestantes acusados de participarem em “motins” incitados por países ocidentais.

Yarrahi lançou a música e o seu videoclip de três minutos a favor do “véu facultativo”, dedicando-a às “corajosas mulheres iranianas” que participaram no movimento de protestos após a morte de Mahsa Amini. O cantor recebeu o prémio de melhor cantor pop no festival Fajr, o maior evento musical do país organizado pelo governo.

Mehdi também é reconhecido por criticar as autoridades nos seus concertos, nomeadamente pela discriminação das pessoas da sua terra natal, a província do Khuzistão. A música Soroode Zan (Hino da Mulher, em persa), lançada no início de outubro, tornou-se um hino para os manifestantes, principalmente nas universidades.