Centenas de pessoas juntaram-se esta quarta-feira na Praça do Martim Moniz, em Lisboa, numa manifestação contra o escalar da violência em Gaza, onde as palavras de ordem que mais se ouviram foram “Palestina livre” e “Palestina vencerá”.

Com música de fundo de tambores e empunhando bandeiras da Palestina, os manifestantes, muitos dos quais envergando o lenço tradicional palestiniano, empunhavam cartazes que apelavam ao “fim do genocídio”, “fim do apartheid” e “fim do bloqueio a Gaza”, por Israel, que tem em curso uma operação militar em Gaza depois de a 7 de outubro ter sido alvo de um ataque do Hamas que fez perto de 1.400 mortos.

No encontro, os organizadores manifestaram receio de um alastramento da guerra ao resto do mundo e exigiram do Governo português uma tomada de posição.

A concentração “Fim à Agressão a Gaza, Paz no Médio Oriente”, que teve início esta quarta-feira às 18h00 e a que se seguiu uma vigília, foi organizada pelo Conselho Português para a Paz e Cooperação (CPPC), pelo Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente (MPPM), Coletivo pela Libertação da Palestina e Confederação-Geral dos Trabalhadores Portugueses – Intersindical Nacional (CGTP-IN), face ao conflito entre israelitas e palestinianos.

O secretário geral do PCP, Paulo Raimundo, marcou presença na manifestação, justificando que não podia deixar de estar presente “nesta jornada de parar a guerra, o genocídio e o massacre”.

O responsável político acredita que a força das manifestações que estão a tomar expressão cada vez mais forte em todo o mundo, para exigir o “fim da guerra, deste massacre que está em curso e da suposta invasão de Gaza”, pode travar o seu avanço.

“Não só é possível, como penso que estas demonstrações de força, de solidariedade e confiança têm estado a retardar de forma concreta este massacre em curso”, afirmou, lembrando que o que classificou como um “genocídio em curso”, há dez dias e com “dez mil bombas detonadas em Gaza por parte do governo israelita”, além da “destruição de escolas, hospitais, ambulâncias e milhares de mortos”.

“Todos nos preocupamos com as vítimas civis de todo o lado, e que atos criminosos, terroristas que vitimem vítimas inocentes e civis são condenáveis sejam elas de onde forem: isso aconteceu no [ataque do Hamas] no dia 07 de outubro em Israel e está a acontecer desde há 10 dias para cá, todos os dias, atos terroristas, atos criminosos, crimes de guerra” alegadamente cometidos por forças israelitas, disse Raimundo.

Isabel Camarinha, secretária-geral da CGTP, disse que a manifestação pretende denunciar os mais de 70 anos de repressão, opressão e ocupação de terras do povo palestiniano.

Camarinha pôs a tónica no incumprimento por parte de Israel das “centenas de resoluções das Nações Unidas” e sublinhou que é preciso dar-lhes cumprimento.

“Israel tem feito o que tem feito com a cumplicidade dos EUA da União Europeia e da NATO”, acrescentou a sindicalista, considerando que basta cumprir as resoluções da ONU “para que acabe esta guerra e para que o povo palestiniano tenha direito ao seu Estado”.

O vice-presidente do CPPC, Rui Garcia, lembrou que Portugal comemora em breve os 50 anos do 25 de Abril e que perante essa celebração da liberdade se deveria questionar o que está a fazer perante os acontecimentos na Palestina.

“O Governo português tem especial responsabilidade de levantar a voz. Não basta dizer no vazio que se é contra os crimes de guerra. É preciso que no concreto haja posições e atuação, para que aquela situação termine e se inverta”, salientou. Para Rui Garcia, o que está em curso na Palestina é uma “limpeza étnica”.

Já o vice-presidente do MPPM, Carlos Almeida, questionou por que é que o Governo português tem uma resolução aprovada na Assembleia da República desde 2014, recomendando o reconhecimento do Estado da Palestina e aguarda tanto tempo para o fazer.

“Todos os governos do mundo sabem que a solução dos dois Estados está a morrer todos os dias” e “ninguém pode dizer que não sabia”, considerou.

“O potencial de alastramento para um conflito de larguíssimas proporções, que pode atingir não apenas a paz no Médio Oriente, mas a paz no mundo, devia alertar as consciências”, adiantou.

Embrulhada na bandeira palestiniana, Adriana, escritora de 28 anos com ascendência alemã e judaica, disse à Lusa estar na presente na manifestação por ter “a responsabilidade” de se opor a um Estado que impõe um “Apartheid a um grupo de pessoas que têm sido privadas dos seus direitos”. “Tenho uma responsabilidade especial por ser judia”, disse a jovem de Washington DC (EUA), que está em Portugal há um ano e meio.

Iuri, 30 anos, saiu à rua “para apoiar os palestinianos que estão a passar por um genocídio”. “Mostrar apoio e solidariedade é o mínimo que podemos fazer por aqueles que não têm voz”, adiantou à Lusa o jovem, que trabalha na indústria da informação.

Com a cabeça coberta por um lenço palestiniano, branco e preto, Shannon assumiu estar presente “para que o mundo saiba que as pessoas estão com a Palestina”. “O mínimo que podemos fazer para os inocentes que estão a ser mortos é condenar o que está a acontecer todos os dias”, disse à Lusa a jovem de 28 anos, de dupla nacionalidade alemã e americana, que está em Portugal há sete anos e trabalha na área do marketing.