"Isto vai ser divertido". Campanha de Joe Biden cria conta na rede social de Donald Trump para "combater a desinformação"

Após esta publicação, surgiram dúvidas sobre a motivação da campanha de Biden, que, na última sondagem, publicada no jornal The Hill, se colocou quatro pontos à frente de Trump, para criar uma conta na Truth Social, visto que, em maio, já se tinha recusado a fazê-lo, como revelado pela Axios.

“Juntámo-nos à Truth Social, sobretudo porque achámos que ia ser muito divertido”, fez questão de explicar, numa publicação no X.

We just joined Truth Social, mostly because we thought it would be very funny.

Follow us there for truths and retruths or whatever they call them: https://t.co/tKNFKcOsUE pic.twitter.com/Jofjex8kp9

— Biden-Harris HQ (@BidenHQ) October 16, 2023