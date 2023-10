Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra Israel-Hamas

Pelo menos uma centena de manifestantes que se apresentaram como Judeus pela Paz ocuparam esta quarta-feira um edifício do Congresso dos Estados Unidos, exigindo aos congressistas e à administração Biden que pressionem por um cessar-fogo em Gaza.

Vestidos com camisolas pretas estampadas com as palavras “Judeus dizem cessar-fogo agora” e “Não em nosso nome”, os manifestantes encontravam-se no Cannon Building, um dos edifícios do Congresso, e exibiam grandes faixas proclamando “cessar-fogo” e “Deixem Gaza viver”.

A polícia do Capitólio deteve vários manifestantes, anunciou a agência France-Presse (AFP).

Arrests in the Canon Rotunda and the rolling road closures are ongoing.

Amongst these arrests, three people have been arrested and charged with Assault on a Police Officer during processing.

— The U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) October 18, 2023