A queda de uma árvore está a condicionar o trânsito na zona da Boavista, no Porto, informou esta quarta-feira fonte da câmara municipal, prevendo que os trabalhos de remoção e limpeza se estendam por algumas horas.

De acordo com a fonte, a queda da árvore condicionava cerca das 09h00 os acessos à Praça de Mouzinho de Albuquerque (rotunda da Boavista) entre Júlio Dinis e Avenida da Boavista.

“Sem danos materiais, mas a condicionar a circulação na rotunda”, apontou à Lusa.

Sobre quando se prevê que o trânsito regresse ao normal, fonte da Câmara do Porto indicou que “a árvore terá de ser removida, pelo que se aponta que os trabalhos se estendam até por volta do meio-dia”.

No sentido inverso, foram reabertas cerca das 07h00 a Avenida Gustavo Eiffel e a Avenida D. Carlos I que, dadas as previsões meteorológicas que apontavam para um agravamento o estado do tempo, tinham sido fechadas na segunda-feira pelas 21h00.